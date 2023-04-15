أستاذ بإعلام القاهرة: مسلسل تحت الوصاية يتناول مشكلة مجتمعية ويمثل القوى الناعمة لتحريك المجتمع

أشادت الدكتور آية محمد على أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، بإنتاج الشركة المتحدة لعدد من مسلسلات الـ 15 حلقة خلال دراما مسلسلات رمضان 2023، موضحة أن مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكى يتناول مشكلة مجتمعية تلمس السيدات والمجتمع، وهذا النوع من الدراما يمثل دور القوى الناعمة لأنها يستطيع تحريك المجتمع والجهات المعنية تجاه قضية معينة.
وأشادت الدكتورة آية على فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، باختيار الممثلين والفنانين فى مسلسل تحت الوصاية، مؤكدة أن هناك تطور ملحوظ فى هذا المسلسل بداية من الكتابة والتصوير والمونتاج والإخراج بشكل عام ، مما عكس طبيعة المجتمع المصرى، كما أشادت بمسلسل 1000 حمد لله على السلامة مؤكدة أن الشركة المتحدة نجحت فى تحقيق تنوع فى الدراما الرمضانية بما يلبى اذواق الجمهور المصرى.
وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.
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