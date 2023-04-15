اليوم السابع
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أستاذ إعلام: الشركة المتحدة قدمت باقة متنوعة من المسلسلات الإذاعية حققت إقبالا جماهيريا

السبت، 15 أبريل 2023 01:00 م
أستاذ إعلام: الشركة المتحدة قدمت باقة متنوعة من المسلسلات الإذاعية حققت إقبالا جماهيريا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب ـ محمد صبحى

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أكدت الدكتورة أمانى رضا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت خلال رمضان 2023 مجموعة وباقة متنوعة من المسلسلات الإذاعية التى تثبت بها أن الراديو ما زال له دوره وبريقه ومتابعيه، إذ لديهم حرص على المتابعة خلال شهر رمضان فى مختلف الأوقات.
 
وأضافت الدكتورة أمانى رضا فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الشركة المتحدة استطاعت أن تشغل مكانة وحيز كبير على خريطة المحطات الإذاعية بعدد من المسلسلات ذات الإقبال الجماهيرى الكبير وجمهور يتابعها وينتظر إذاعة الحلقة بشكل يومى وقدمت منها قوالب مختلفة مثل الكوميدى مطلوب عريس ورأس الرجاء وصالح  والتاريخى مثل شهرزاد، وكل هذه القوالب الدرامية استطاعت الشركة أن تجذب شريحة كبيرة من المتابعين على اختلاف أذواقهم وميولهم.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.

 


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