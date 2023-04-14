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عميد إعلام القاهرة الأسبق: دراما المتحدة الـ15 حلقة شكل جديد وأفضل وتركز على المضمون

الجمعة، 14 أبريل 2023 01:00 م
عميد إعلام القاهرة الأسبق: دراما المتحدة الـ15 حلقة شكل جديد وأفضل وتركز على المضمون الشركة المتحدة
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة ماجى الحلوانى استاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت هذا العام شكلا جديدا من القوالب الدرامية يتمثل فى المسلسلات ذات الـ15 حلقة وهى أفضل من المسلسلات الـ 30 حلقة التى يوجد فى بعضها مط وتطويل ومشاهد لسنا فى حاجة إليها.

 

وأضافت الدكتورة ماجى الحلوانى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن مسلسلات الشركة المتحدة الـ 15 حلقة مركزة وتأتى بالمضمون مباشرة وبعيدة عن الإسهاب بمواقف ليس لها داعى فى العمل الدرامى وإنما تستهدف التطويل فقط.

 

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن دراما المتحدة أفصل بكتير وشاهدنا عددا من مسلسلات الـ15 حلقة هذا العام وهو أمر إيجابى وله رد فعل لدى الجماهير.

 

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023  عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.


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