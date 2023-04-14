مكتبة كفر الدوار العامة بالبحيرة تستضيف فعاليات الحوار الوطنى للشباب.. الأحد

تستضيف المكتبة العامة بمدينة كفر الدوار بالبحيرة يوم الأحد المقبل 16 أبريل الجارى، فاعليات منتدى الحوار الوطنى للشباب، الذى يستهدف رفع مستوى الوعى لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.

ويأتى هذا اللقاء الشبابى بعد عقد فاعليات منتدى الحوار الوطنى للشباب داخل 7 مراكز للشباب وهى دمنهور والدلنجات والرحمانية وايتاى البارود ورشيد وكوم حمادةوأبو حمص وذلك لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل التى تواجه الشباب وكيفية حلها.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، على تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات والمبادرات التى تساهم فى رفع مستوى الوعى لدى الشباب بكافة القرى والمراكز، خاصة بالمناطق النائية، مضيفا أنه جارى تنفيذ فاعليات منتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الثانية بمحافظة البحيرة، والتى يشارك فيها عدد كبير من الشباب والفتيات على مستوى 15 إدارة شباب فرعية علي مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أن منتدى الشباب يهدف فى الأساس رفع مستوى الوعى الثقافى والاجتماعي لدى الشباب عن طريق عقد الندوات وورش العمل لأهم القضايا التي تحظى بأولويات الشباب وطرح بعض الحلول لها وكذلك عرض رؤي ومقترحات الشباب ليتم تجميعها لمناقشتها فى ختام فاعليات المنتدى بمدينة دمنهور.

ويذكر أن وزارة الشباب قد أطلقت منتدى الشباب بالبحيرة تحت شعار "حوار من الشباب للشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاستهداف أكثر من 5 آلاف شباب وفتاة بكافة مراكز المحافظة .

ويتم تنفيذ منتدى الشباب بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والإدارة العامة لبرلمان الشباب.

ويشتمل المنتدى على عدة محاور ومنها "التنمية الاجتماعية – التنمية الثقافية – التنمية الاقتصادية – التنمية السياسية – التنمية المستدامة.