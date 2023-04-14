مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حوادث متفرقة بمحافظة أسوان

تلقى مدير أمن أسوان ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسوان ثان، يفيد بالعثور على جثة شخص بمنطقة السيل الريفى ووجود شبه جنائية بالحادث، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بالمديرية بسرعة التحرى وكشف ملابسات الحادث والقبض على الجانى.

وفى السياق ذاته تلقى مدير الأمن إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم قطار بشخص بالقرب من مزلقان البيطرى بمدينة أسوان، مما أدى إلى وفاته وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وعلى الجانب الآخر، تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتى نقل، بالقرب من الكيلو 220 على طريق أبوسمبل - أسوان، مما أسفر عن إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأصيب اثنين آخرين، فى حادث على طريق أبوسمبل أيضا بعد انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الكيلو 125، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ولقى شخص مصرعه، فى حادث بطريق العليقات بكوم أمبو بعد تصادم سيارة نقل بجرار زراعى، وجار نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واصطدمت سيارة ربع نقل فى سيارة نقل ثقيل على طريق إدفو، ما أدى إلى إصابة شخصين فى الحادث، وجار نقلهما إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية.