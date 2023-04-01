ضبط عاطل أثناء ترويجه كمية من الهيروين المخدر بمدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات مديرية أمن أسوان اليوم، السبت، من ضبط عاطلاً أثناء محاولته الترويج لمخدر الهيروين على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بنجاح حملة مشتركة لإدارة مكافحة المخدرات بالمديرية بالتعاون مع ضباط مباحث قسم أسوان أول، فى ضبط أحد تجار المخدرات وذلك أثناء محاولته الترويج لمخدر الهيروين بمنطقة العنانى بمدينة أسوان دائرة قسم أول، وذلك بعد وصول التحريات اللازمة للواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتبين أن المتهم يدعى "أحمد.ح.ع" عاطل، وبحوزته ٧٦ كيساً "شفاف اللون" من جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى 3 آلاف جنيهاً حصيلة تجارته فى المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 3812 جنح أول أسوان، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترأس الحملة العقيد محمد الدخيلى، مدير إدارة مكافحة المخدرات، وشارك فيها أيضاً الرائد محمود الباجا والنقيب أحمد أشرف، مباحث قسم أول أسوان، تحت إشراف اللواء عاطف أبو الوفا، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبتوجيهات اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان.