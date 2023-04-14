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محافظ الدقهلية يوجه بإزالة مخالفة بناء أعمدة خرسانية وسقف في ميت سلسيل

الجمعة، 14 أبريل 2023 11:09 م
محافظ الدقهلية يوجه بإزالة مخالفة بناء أعمدة خرسانية وسقف في ميت سلسيل إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف
الدقهلية - شريف الديب

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استجاب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لشكوى أحد المواطنين بمركز ومدينة ميت سلسيل، لتعدى أحد الأهالي بالبناء، وتم علي الفور تنفيذ أعمال إزالة مخالفة تعدي ببناء سمل وأعمدة خرسانية بشارع الهمايمة بالمدينة أمام محول الكهرباء.

وذلك باشراف مباشر من كل من الحسين البغدادي مدير عام المتابعة بالادارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، الذي انتقل علي الفور لموقع المخالفة وبمشاركة وحضور السيد حجاج، ورشا مأمون نواب رئيس المركز والمدينة وتهاني أحمد شحاته سكرتيرة رئاسة المركز والمدينة.

وتتم حاليا أعمال فك الشدة الخشبية المخالفة لانشاء الاعمده الخرسانية والسقف حيث سبق وقام المقاول بعمل تمويه من خلال تغطيته بالردم، وتم فورا تنفيذ أعمال الإزالة للأعمدة والسقف المشار إليهم، وجاري اتخاذ الاجراءت القانونية حيال المخالفة، ومتابعة الموقف أولا بأول حتي تتم الإزالة بالكامل تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.

وقال "مختار"، إن أعمال البناء المخالف والتعديات علي أراضي الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية، وجهود أجهزة المحافظة مستمرة للتصدي لها من خلال تطبيق القانون بكل حزم.
 
 وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، مضيفا أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
 
 
 
 
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (1)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (1)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (2)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (2)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (3)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (3)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (4)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (4)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (5)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (5)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (6)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (6)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (7)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (7)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (8)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (8)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (9)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (9)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (10)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (10)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (11)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (11)

إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (12)
إزالة مخالفة تعد ببناء أعمدة خرسانية وسقف (12)
 

الدقهليه

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شكوي مواطنين

اخبار مصر



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