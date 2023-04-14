محافظ الدقهلية يوجه بإزالة مخالفة بناء أعمدة خرسانية وسقف في ميت سلسيل

الدقهلية - شريف الديب

استجاب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لشكوى أحد المواطنين بمركز ومدينة ميت سلسيل، لتعدى أحد الأهالي بالبناء، وتم علي الفور تنفيذ أعمال إزالة مخالفة تعدي ببناء سمل وأعمدة خرسانية بشارع الهمايمة بالمدينة أمام محول الكهرباء.

وذلك باشراف مباشر من كل من الحسين البغدادي مدير عام المتابعة بالادارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، الذي انتقل علي الفور لموقع المخالفة وبمشاركة وحضور السيد حجاج، ورشا مأمون نواب رئيس المركز والمدينة وتهاني أحمد شحاته سكرتيرة رئاسة المركز والمدينة.

وتتم حاليا أعمال فك الشدة الخشبية المخالفة لانشاء الاعمده الخرسانية والسقف حيث سبق وقام المقاول بعمل تمويه من خلال تغطيته بالردم، وتم فورا تنفيذ أعمال الإزالة للأعمدة والسقف المشار إليهم، وجاري اتخاذ الاجراءت القانونية حيال المخالفة، ومتابعة الموقف أولا بأول حتي تتم الإزالة بالكامل تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.