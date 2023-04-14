محافظ الدقهلية: دراسة ميدانية على مدار 8 أيام للتعرف على خصائص المخلفات الصلبة البلدية

اكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ، استمرار نشاط الادارة العامة للمخلفات الصلبة بالدقهلية، ولليوم الثالث علي التوالي" يتم تنفيذ دراسة ميدانية علي مدار 8 ايام للتعرف علي خصائص المخلفات الصلبة البلدية، بنطاق محافظة الدقهلية من خلال اول فريق محلي مصري يعمل بمنهجية Wact التي طورتها منظمة الهابيتات التابعة للامم المتحدة هذا وتستهدف الدراسة تحديد معدلات التولد وخصائص المخلفات ومكوناتها بما يمكن من التخطيط الجيد لتعظيم الاستفادة منها وانسب تكنولوجيا للتعامل معها.

كما تقوم الدراسة بتسجيل 16 عنصر من عناصر المخلفات الصلبة، من خلال اختبارات الفصل بعد ان يتم استقبال العينات المجمعة بمصنع تدوير المخلفات بسندوب وتسجيلها من خلال كود لكل عينة من خلال فريق البحث والدراسة،

هذا وقد اوضح المهندس عبده محمدين مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية، والمشرف علي الدراسة انه تم البدء في إجراء الدراسة منذ ثلاثة ايام ويستمر العمل لمدة 8 ايام، مضيفا ان محافظة الدقهلية لها السبق في إجراء تلك الدراسة على المستوى المحلي، ويقول مدير عام ادارة المخلفات الصلبة بالدقهلية ان فريق الدراسة يقوم بجمع العينات مباشرة بعدد 153 عينة يوميا من 3مناطق مختلفة شملت نطاق حي غرب المنصورة، ومدينة محلة دمنة ونوسا الغيط مركز اجا، وذلك بشكل يعكس مستويات المعيشة وانماط الاستهلاك للمواطنين، ويتم اعطاء كود لكل عينة لتحديد الاسرة واعدادها والمنطقة، ويتم بعد ذلك استقبال العينات في مصنع تدوير المخلفات بسندوب بعد التاكد من سلامة الكيس والكود الملصق وتبدأ عمليات الوزن واختبارات الكثافة والرطوبة والفصل وتحديد نسب كل مكون حيث يتم الفرز والتسجيل لعناصر المخلفات البلدية ومنها البلاستيك بانواعه المختلفة والمعادن بانواعها والورق والكرتون والمواد العضوية والمواد ذات المحتوي الحراري المرتفع وهكذا ليتم الوقوف علي بدائل المعالجة والتدوير وذلك بهدف تحقيق اقصي استفادة ممكنه من كافة مكونات المخلفات الصلبة بنطاق محافظة الدقهلية.

واضاف ان الدراسة يتم تنفيذها بمشاركة المهندس ابراهيم النجار وكيل الإدارة ويضم فريق عمل الدراسة د. هدير محمد فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني قائدا لفريق العمل، د.مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات، والمهندسة سماح حسين أحمد مدير إدارة الرصد والمتابعة وأفراد الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ومدير المخلفات الصلبه بحي غرب وعناصر الادارة مدير المخلفات الصلبة بمحلة دمنة مدير المخلفات وذلك بحضور ومشاركة المهندس شكري حسين استشاري مشروع كتشنر والمهندسة كاميليا كمال منسق المشروع.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتنفيذ لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات