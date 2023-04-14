كيف يؤثر الجلوس لفترات طويلة على صحتك؟

كتبت نهير عبد النبى

"الجلوس لفترات طويلة يضر صحتك"، جملة قد تبدو غريبة لأن الشائع دائما أن الجلوس للراحة والاسترخاء ، وحسب ما ذكره موقع webmed تظهر المزيد من الدراسات أن الجلوس لفترات طويلة يشكل خطرًا على صحتك.



ما هي أكبر المخاطر الصحية للجلوس؟ يمكن أن يؤدي الجسم في حالة الراحة إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السمنة والسكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وحتى أمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن يعادل الضرر التراكمي للجلوس لفترات طويلة من الزمن ، على مدى عدة سنوات ، العواقب الصحية السلبية للتدخين، و يمكن أن يرتبط الجلوس ، مثل التدخين ، بالنتائج الصحية السلبية في كل جهاز عضو من رؤوسنا (الاكتئاب ، السكتة الدماغية) وصولاً إلى أصابع القدم (جلطات الدم ، مشاكل الأعصاب) وحتى جلدنا (الالتهابات الفطرية ، قروح الضغط).



هل يزيل الجلوس طوال اليوم فوائد التمرين كما اقترحت إحدى الدراسات ؟ وجدت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي ، أن الجلوس لأكثر من 13 ساعة يوميًا قد يبطل فوائد التمرين ، مما يجعلك تعيد النظر في مفهوم أن قضاء وقت قليل في الجيم سيكون الترياق لأنماط حياتنا الحديثة المستقرة . إنه يشير حقًا إلى أن بعض الحركة المستمرة ، مثل الاستيقاظ كثيرًا والمشي لبضع دقائق ، قد تكون أكثر صحة بالنسبة لكيفية حاجة أجسامنا إلى العمل على النحو الأمثل.

يوصى الاطباء بالاستيقاظ مرة واحدة في الساعة ، والتجول لمدة خمس دقائق على الأقل ، والقيام ببعض تمارين الإطالة الخفيفة ، وإدخال نوع من تمارين المقاومة على مدار اليوم إذا كانت وظيفتك تتطلب الجلوس لفترات طويلة.

ليس من المستغرب أن العديد من الحالات الطبية التي نراها في الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة من الوقت تشبه ما نراه في المرضى الذين يعانون من مرض السكري المرتبط بالسمنة ، وارتفاع الكوليسترول ، والتهاب المفاصل ، وآلام المفاصل ، وارتفاع ضغط الدم . . لا يسبب الجلوس هذه الأمراض ، لكن الجلوس لفترات طويلة يعني وقتًا أقل للحركة وعملًا أقل لعضلاتنا ، مما له آثار على كيفية استقلاب العناصر الغذائية.