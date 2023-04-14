وأفادت السفارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن "سفارة فنلندا في روسيا تلقت ثلاث رسائل، وعند فتح إحداها تم العثور على مسحوق".



وأوضح البيان: "ووفقا للقواعد الأمنية لوزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، تم تسليم هذه الرسائل إلى ممثلي الهيئات الرسمية في روسيا، الذين يجرون مزيدا من التحقيق في هذه المسألة.



وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين موسكو وهلسنكي تدهورا حادا منذ انضمام فنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو في الرابع من أبريل الجاري، لتصبح العضو 31 في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.



يذكر أن العديد من السفارات والشركات في العالم كانت قد وجهت إنذارات بهجمات بجرثومة الجمرة الخبيثة في السنوات الماضية، لكنه تبين أن هذه المساحيق التي أرسلت إليها في طرود لم تكن ملوثة.