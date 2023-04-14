حياة كريمة بالأقصر: العمل فى مجمع خدمات المواطنين والمرافق بقرى أرمنت

يشهد مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروعات المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية حياة كريمة.

وفي هذا الصدد تابع العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، العمل فى مجمع خدمات المواطنين بقرى حياة كريمة للوقوف على مجمل العمل بها ومدى جاهزيتها للتشغيل، كما تابع أيضاً تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الدورية لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة.

ووجه رئيس مركز ومدينة أرمنت، بتذليل أية عقبات تعوق سير العمل بالمشروعات، وفى سياق متصل تابع رئيس مدينة أرمنت أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف القرى، حيث رافق رئيس المركز في جولته إبراهيم نصير وعلى عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى، ومحمد إبراهيم سكرتير المجلس وحجاج السيد جاد الرب مدير المتابعة، وخالد حسين مدير المرافق بالمركز ورؤساء القرى بالمركز.

فيما عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة ، ووجه رئيس المدينة بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، والتنسيق بين الجهات والمحافظة على حركة السير بالطرق، وحضر الاجتماع على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، ومسؤولي جهاز تعمير البحر الأحمر وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت وهندسة رى أرمنت، والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.