الانتهاء من إحلال وتجديد الملعب الخماسى بمركز شباب الزناقطة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن الإنتهاء من إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الزناقطة بالنجيل الصناعى الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم الإستلام الإبتدائى والإدارى للملعب ليخدم قطاع الشباب والرياضة للمنطقة.

وقد حضر فعاليات التسليم الدكتور ياسر السنوسي وكيل الشباب، والمهندسة سحر خليفة مدير إدارة الإنشاءات، وعمر حرز الله مدير إدارة الأقصر، وأحمد قناوى مدير المركز وأعضاء مجلس إدارة المركز، والمهندس محمد فهمى المهندس المنفذ بشركة المدن للخدمات الشبابية، واستشارى المشروع المهندس محمد على استشارى المشروع بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتي تطوير ملعب مركز شباب الزناقطة ضمن 15 ملعب خماسي، وإنشاء عدد 4 ملاعب إنشاء جديد تم صيانتها وإنشائها بمحافظة الأقصر خلال العام 2022/2023، وذلك فى إطار الخطة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وإدارة الإنشاءات وفريق العمل بالإدارة كل من سيد أحمد محمد سلمان وحمدى عبد الصبور والمهندسة أوديت صبحي سلامة.

وكانت قد نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بإدارة البرلمان والتعليم المدني، فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب في نسخته الثانية، وذلك تحت شعار "فيما يفكر الشباب" بمركز شباب الرضوانية بإدارة شباب البياضية، حيث يقول صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تم عقد الملتقى عبر حوار سياسي شامل بمختلف القضايا "السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة" على مدار اليومين الماضيين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة.



الانتهاء من إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الزناقطة



إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الزناقطة