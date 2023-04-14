حملة موسعة لمراقبة الأغذية بدمياط على 224 منشأة استعدادا لأعياد شم النسيم والفطر

دمياط - معتز الشربينى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بدمياط ، تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية، حملات تفتيشية على 242 منشأة محال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين، وتبين أن 93 دون ترخيص و18 أخرى بها خطر داهم علي الصحة العامة .

وتمكنت الحملات من تحرير عدد320 محضراً و سحب 101عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 750 كيلو أسماك وكبدة وحلويات تالفة وإعدام 262 لتر زيت طعام سبق استعماله ومياه غازية كما تم ظبط 250 كيلو أرز أبيض منتهي الصلاحية وضبط عدد10 جراكن زيت زيتون مجهول المصدر بإجمالي 250 لتر .

وتم المرور علي عدد6 من الباعة المتحولين يقومون ببيع الكحك والبسكويت بدون رخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

يأتي بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية استعدادا لاحتفالات أعياد شم النسيم واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين .