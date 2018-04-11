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الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:57 م
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تحرير 41 محضراً وإغلاق 31 منشآة فى حملة لمراقبة الأغذية بدمياط

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:10 م
تحرير 41 محضراً وإغلاق 31 منشآة فى حملة لمراقبة الأغذية بدمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط


دمياط - معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،تحرير 41 محضراً وإغلاق 31 منشآة فى حملة لمراقبة الأغذية.

وقال محافظ دمياط فى بيان له إنه تابع أعمال تنفيذ الخطة الشهرية لإدارة مراقبة الأغذية، بمديرية التموين،والتى أسفرت عن تحرير 41 محضر، منهم 13 محضر جنح لعدم استيفاء الإشتراطات الصحية للمنشأة، 27 محضر لعدم وجود شهادة صحية للعاملين بمجال الأغذية، ومحضر غلق إدارى لوجود خطرً على الصحة العامة.

كما أسفرت جهود الحملة عن تحرير31 محضر غلق إدارى لمنشآت غذائية مختلفة لعدم وجود ترخيص، وذلك خلال شهر مارس الماضى .

 


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