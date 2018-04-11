تحرير 41 محضراً وإغلاق 31 منشآة فى حملة لمراقبة الأغذية بدمياط

تحرير 41 محضراً وإغلاق 31 منشآة فى حملة لمراقبة الأغذية بدمياطالأربعاء، 11 أبريل 2018 04:10 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط
إضافة تعليق
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،تحرير 41 محضراً وإغلاق 31 منشآة فى حملة لمراقبة الأغذية.
وقال محافظ دمياط فى بيان له إنه تابع أعمال تنفيذ الخطة الشهرية لإدارة مراقبة الأغذية، بمديرية التموين،والتى أسفرت عن تحرير 41 محضر، منهم 13 محضر جنح لعدم استيفاء الإشتراطات الصحية للمنشأة، 27 محضر لعدم وجود شهادة صحية للعاملين بمجال الأغذية، ومحضر غلق إدارى لوجود خطرً على الصحة العامة.
كما أسفرت جهود الحملة عن تحرير31 محضر غلق إدارى لمنشآت غذائية مختلفة لعدم وجود ترخيص، وذلك خلال شهر مارس الماضى .
إضافة تعليق
مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة
أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة