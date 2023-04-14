"جت سليمة" و"تحت الوصاية".. كيف تخبر طفلا بوفاة والده حسب عمره؟ إنفوجراف

كلما تحاول "سليمة" التي تلعب شخصيتها الفنانة دنيا سمير غانم، أن تهاود شقيقها، وتراضيه بعد وفاة والدهم، يرد عليها قائلاً إنه كبر ويفهم ولا يحتاج لتلك الطريقة فى التحدث معه، وذلك في مسلسل جت سليمة، وأيضاً مسلسل تحت الوصاية الذي تقوم ببطولته الفنانة منى ذكي ولديها طفلان فقدا الأب، وأن الطفل في هذا العمر لا يمكن أن يكون على دراية بمفهوم الموت.

إزاي أوصل لطفل خبر وفاة والده؟ نستعرض ذلك من خلال الإنفوجراف التالى..

- الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات دائما ما يسألون عن غياب الأب

لافتقادهم إياه خاصة إذا كان معتادا أن يلعب معهم ويجلب لهم الحلوى باستمرار

-الأطفال من سن 5 إلى 7 سنوات كل ما يعرفونه عن وفاة الأب هو فقدانهم للرعاية والاهتمام وقد يشعرون بعدم الأمان

- الأطفال من 7 حتى 11 عاما، يكونوا على دراية بمفهوم الموت، وقد يقلقون من تلك الكلمة

وقد يصابون بالقلق من موت أفراد مقربين لهم ويبدأون فى طرح الأسئلة لفهم ما حدث

الطريقة الصحيحة:

- عدم إخفاء هذا الحدث عن الطفل مع ضرورة أن تكون صادقا معه وهذا سيساعد فى زيادة ثقته بك

- اختيار المكان المناسب للتحدث مع الطفل

- السماح للطفل أن يخرج مشاعره بأى طريقة يراها مناسبة من وجهة نظره للشعور بالراحة