تنفيذ أعمال صيانة للطريق الدائري بمنطقة البرمودى في الخارجة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، عن الانتهاء من إصلاح بعض الأجزاء التالفة بوضع تربة زلطية، ورفع الكثبان الرملية التي تغلق أجزاء من الطرق، وخاصة الطريق الدائري الواصل بين منطقة البرمودي وطريق الخارجة الداخلة.

وتأتي أعمال الصيانة حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة إنجاز أعمال صيانة وإحلال الطرق والشوارع المتهالكة على مستوى كافة مراكز المحافظة، وتضمنت الأعمال تأهيل ورفع كفاءة طريق البرمودي أمام محطة السكة الحديد بالخارجة بطول 3 كم، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، انتهت المديرية من العمل بشارع طريق الداخلة ابتداء من إدارة مرور الخارجة حتى مدخل حى 25 يناير بطول 2000 متر، كما تم تنفيذ أعمال إحلال البلدورات القديمة لتوسعة الطريق ورفع مخلفات جزر الشارع وتنفيذ اعمال الرصف، والتى تتضمن الأعمال الإنشائية أو أعمال صيانة الطرق حسب الخطط والجداول المحددة.