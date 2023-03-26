رصف الطرق وفرد الطبقة الأسفلتية بمنطقة المصالح الحكومية بفايد فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استكملت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، الأعمال التي تنفذها المديرية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2022/2023، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بمتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها بكافة القطاعات؛ للتأكد من نِسب التنفيذ وتذليل أي عقبات أولًا بأول.

بدأت مديرية الطرق والنقل اليوم الأحد، أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بشارع المستشفى العام بفايد ومنطقة مجلس المدينة.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، أن خطة 2022/2023 تشمل إنشاء ورصف شارع المستشفى بفايد ومنطقة مجلس المدينة وكذلك إنشاء منطقة انتظار سيارات على الطريق الصحراوي لخدمة مرتادي منطقة المصالح الحكومية، مجلس المدينة ومجمع النيابات والبنوك.

كما تضم الأعمال أيضًا تطوير شارعين لربط الطريق الصحراوي بطريق الترعة، من أمام إدارة المرور الجديد بفايد، ويصل إجمالي تكلفة الأعمال حوالي 18 مليون جنيه.