وقال بوريسوف خلال مهرجان دولي لأفلام الفضاء في مدينة كالوغا الروسية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "لقد تلقيت تعليمات الرئيس بوتين لبناء هذا الصاروخ الثقيل المعزز بدءًا من العام المقبل".



وأضاف المدير العام لوكالة الفضاء الروسية أن المشروع من المفترض أن يستغرق ما بين 8 و 10 سنوات.

وتستضيف مدينة كالوغا الروسية مهرجان تسيولكوفسكي الدولي لأفلام الفضاء من 12 إلى 16 أبريل الجاري.

وتشارك 18 دولة في المهرجان بما في ذلك الصين ومنغوليا والهند.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن وزير الدفاع الصيني لي شانج فو سيزور روسيا يومي 16 و 18 أبريل في أول زيارة رسمية له إلى الخارج بعد تعيينه ويلتقي بنظيره الروسي سيرجي شويجو.



وأضاف البيان أن "الجانبين سيناقشان حالة وآفاق التفاعل الثنائي في مجال الدفاع وكذلك القضايا ذات الصلة بالأمن العالمي والإقليمي".