السيطرة على حريق محدود فى مخزن سماد كيماوى بإسنا بالأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الجمعة، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى مخزن سماد كيماوى ملك أحد المواطنين بمدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق محدود فى مخزن سماد كيماوى بمدينة إسنا، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق، شهدت منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، قبل وقت الإفطار حادث اصطدام سيارة ملاكى فى عربة كارو نتيجة السرعة الزائدة، مما تسبب فى خسائر فى السيارة الملاكي والكارو دون إصابات بين السائقين، وقام رجال المرور بتسيير حركة المرور بصورة طبيعية فى دقائق معدودة عقب وقوع الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى مطعم فول وطعمية بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى أحد محلات بيع الفول والطعمية فى شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، وعلى الفور انتقلت سيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق فى العقار المتواجد فيه، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.