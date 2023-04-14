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بعد انفجار كرداسة..

وصايا الحماية المدنية لتجنب الحرائق الناتجة عن أسطوانات البوتجاز

الجمعة، 14 أبريل 2023 07:30 ص
وصايا الحماية المدنية لتجنب الحرائق الناتجة عن أسطوانات البوتجاز انفجار أسطوانة بوتجاز - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تناشد إدارة الحماية المدنية اتاخد الحيطة والحذر واتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز اسطوانات البوتجاز ومنها لوقوع ضحايا بعد انفجار أسطوانة داخل منزل فى كرداسة نتج عنه وفاة 3 اشخاص وإصابة 16 آخرين ومنها :

فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.

عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

يجب عدم وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن .

 

 


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