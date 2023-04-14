الداخلية تضبط 5 مصانع ومخازن غير مرخصة بالجيزة والمنوفية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شنت الإدارة العامة ل شرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – المنوفية".

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية ، ففي مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط (3 مصانع- 2 مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (10 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع المنظفات – 18,8 طن منتج نهائى لمنظفات ومطهرات – 10 طن مواد خام – 6 طن منتج نهائى لمنظفات ومستحضرات التجميل – 10,4 طن زيوت محولات ضغط عالى – 15 طن مخلفات بلاستيكية – 5 طن كسر بلاستك – 40 طن بلاستيك خرز - 7 طن مخلفات بلاستك) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة وبدون فواتير شراء تدل على مصدرها معدة للتداول .

فى مجال حماية الثروة الزراعية " الأعلاف الحيوانية والداجنة والأسمدة الزراعية" تم ضبط (2 مدشة – محل"بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (14طن مواد خام لأعلاف حيوانية – 3,800 طن إعلاف حيوانية – 2طن أسمدة زراعية - 500 كيلو جرام مخصبات زراعية– 1200 عبوة مبيدات زراعية) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية.