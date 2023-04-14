إقبال كبير على كنائس الإسكندرية للمشاركة فى صلوات"الجمعة العظيمة".. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وكافة كنائس الإسكندرية، إقبال كبير اليوم، حيث تصلى الكنيسة المصرية اليوم أطول قداس فى السنة وتمتد الصلوات لمدة 12 ساعة متواصلة، والتى تسمى بـ" الجمعة العظيمة"

ويشهد أسبوع الآلام نهاية فترة الصوم الكبير، والذى بدأته الكنيسة، والذى يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهى بعيد القيامة المجيد، ودُعى صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، ولا تحتفل الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.



قراءات الجمعة العظيمة



صلوات الجمعة العظيمة



حضور كبير فى الجمعة العظيمة



الوكيل البابوى بالاسكندرية



الكنيسة المرقسية7



الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية



الجمعة العظيمة بالاسكندرية