اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال كبير على كنائس الإسكندرية للمشاركة فى صلوات"الجمعة العظيمة".. صور

الجمعة، 14 أبريل 2023 12:49 م
إقبال كبير على كنائس الإسكندرية للمشاركة فى صلوات"الجمعة العظيمة".. صور الجمعة العظيمة بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وكافة كنائس الإسكندرية، إقبال كبير اليوم، حيث تصلى الكنيسة المصرية اليوم أطول قداس فى السنة وتمتد الصلوات لمدة 12 ساعة متواصلة، والتى تسمى بـ" الجمعة العظيمة"

ويشهد أسبوع الآلام نهاية فترة الصوم الكبير، والذى بدأته الكنيسة، والذى يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهى بعيد القيامة المجيد، ودُعى صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، ولا تحتفل الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

 

قراءات الجمعة العظيمة
قراءات الجمعة العظيمة

 

صلوات الجمعة العظيمة
صلوات الجمعة العظيمة

 

حضور كبير فى الجمعة العظيمة
حضور كبير فى الجمعة العظيمة

 

الوكيل البابوى بالاسكندرية
الوكيل البابوى بالاسكندرية

 

الكنيسة المرقسية7
الكنيسة المرقسية7

 

الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية
الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية

 

الجمعة العظيمة بالاسكندرية
الجمعة العظيمة بالاسكندرية

 

الاباء الكهنة
الاباء الكهنة

 

 


الاسكندرية

اسبوع الالام

الجمعة العظيمة

عيد القيامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة