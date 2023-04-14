محافظ بنى سويف يُنيب رئيس مركز ومدينة ببا لافتتاح مسجد المدارس بسدس ضمن خطة الوزارة

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ببا لافتتاح مسجد المدارس بقرية سدس وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 170متر " بعد رفع كفاءته وتجديده" وبتكلفة 300 ألف جنيها "خطة الوزارة" وذلك في حضور: مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ، ومسؤولي الأوقاف بإدارة ببا ونواب رئيس الوحدة المحلية ورؤساء المجالس القروية .