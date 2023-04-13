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وزير الخارجية التركى: نسعى لزيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 15 مليار دولار

الخميس، 13 أبريل 2023 05:39 م
وزير الخارجية التركى: نسعى لزيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 15 مليار دولار جانب من المؤتمر الصحفى
كتب أحمد عرفة

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قال مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، إن بلاده ستحفز الشركات التركية لزيادة استثماراتها فى مصر وخاصة شركات السياحة.

وأضاف وزير الخارجية التركى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، عرضته قناة إكسترا نيوز: "نسعى لزيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 15 مليار دولار".

وتابع تشاووش أوغلو: "سننوع علاقاتنا مع مصر فى مجال الطاقة، ونريد تطوير العلاقات المشتركة مع مصر لا سيما الاقتصادية".

وأوضح وزير الخارجية التركى، أن التعاون بين مصر وتركيا مهم لمصلحة المنطقة وهناك توافق بين البلدين في العديد من القضايا.


مصر

تركيا

اوغلو

سامح شكرى

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