وزير خارجية تركيا: الخسائر جراء الزلزال بلغت 106 مليارات دولار

كتب أحمد عرفة

قال مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا، إن الخسائر جراء الزلزال بلغت 106 مليارات دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت ألمانيا أنها قدمت مساعدات إجمالية تبلغ 238 مليون يورو للمتضررين من الزلزال فى تركيا وسوريا.

وذكرت الخارجية الألمانية - في بيان - أن تلك المساعدات تشمل تكلفة فرق البحث والإنقاذ المنتشرة فور وقوع الكارثة والمساعدات الإنسانية لمواجهة آثار الزلزال.

وأفادت بالزلازل الذى ضرب منطقة الحدود التركية السورية يعد من بين أسوأ الكوارث الطبيعية في الـ100 عام الماضية، حيث قتل أكثر من 52 ألف شخص وأصيب أكثر من 100 ألف.

وأشارت إلى أنه فور وقوع الزلزال، استجابت ألمانيا مع شركائها الأوروبيين والدوليين للطلب التركي للدعم في إنقاذ الأشخاص وإخراجهم من تحت الحطام.