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وزير الخارجية التركى: سامح شكرى يزور البلاد الأسبوع الجارى

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:00 م
وزير الخارجية التركى: سامح شكرى يزور البلاد الأسبوع الجارى وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن وزير الخارجية سامح شكري، سوف يزور البلاد هذه الأسبوع.
 
أشار في حوار مع صحيفة "حريت" التركية، إلى أنه "من الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفراء خلال زيارة وزير الخارجية المصري".
 
وأضاف: "لقد تم استقبالنا بشكل جيد في مصر، كانت زيارتنا إيجابية للغاية، وحان الوقت الآن لاتخاذ خطوات ملموسة ببطء".
 
يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري التقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في القاهرة مارس الماضي.
 
حينها وأكد أوغلو أن العمل جارٍ لإعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن مصر دولة مهمة في حوض المتوسط، وتعهد بتعاون أكبر بين أنقرة والقاهرة خلال الفترة المقبلة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي.

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