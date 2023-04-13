ننشر أسماء المصابين فى حادث طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.. صور

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بالإسماعيلية، حيث لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 10 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بمنطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية وجارى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا بينما جارى نقل المتوفين إلى ثلاجة نفس المستشفى.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة اخرى نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام شركة الكهرباء بالمنايف دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور والأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة كلا من على عبد الخالق على سليمان 48 سنه ومقيم فى حى الزهور ومصاب بالكدمات بالجسم، وأحمد مجدى عبد العزيز، 35 سنة، ومقيم فى الشيخ زايد ومصاب بجرح فى الوجه وكسر بالساق اليسرى، حسنى محمد محمود حسن 53 سنة، ومقيم فى أبوصوير ومصاب بجرح بالجبهة والوجه وكدمات، حسن ابراهيم الدسوقى 51 سنة، ومقيم فى شارع مستشفى بالإسماعيلية، ومصاب بالخدمات بالجسم والرأس، أحمد سمير السيد 38 سنه ومقيم فى عزبه شاهين ومصاب بسحجات بالوجه، حسام على محمد على 50 سنة، ومقيم فى أبو عطوة ومصاب بجرح فى الرأس وخدمات فى الجسم، السيد فرج بيومى إبراهيم، 39 سنة، ومقيم فى حى السلام، والمصاب بجرح فى الوجه والرأس، ومحمد عادل أحمد عبد الرحمن، 43 سنة، ومقيم فى المحطة الجديدة ومصاب بالكدمات بالجسم، وأحمد الشحات عبد العزيز، 35 سنة، ومقيم فى ومصاب باشتباه فى نزيف بالمخ، وأيمن محمد أحمد ومقيم فى أبوعطوة ومصاب بجرح ونزيف فى المخ.

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا بينما تم نقل المتوفين إلى مشرحة ذات المستشفى.

وتم رفع السيارات من على الطريق وإعادة تشغيله بكامل طاقته.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن المتوفين.