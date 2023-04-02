الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.8 مليون جنيه بـ3 محافظات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

رصدت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) ومديريات أمن (الإسماعيلية - الشرقية - مطروح)، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من داوئر (قسم شرطة مطروح - قسم شرطة ثالث الإسماعيلية - مركز شرطة أبوحماد) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2هاتف محمول – سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط سيدة 3 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد، حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 5 سلاح أبيض)، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (190 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام - 5000 قرص لعقار "تامول" المخدر - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,882,000 اثنان مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه تقريباً).