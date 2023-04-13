مصرع عامل وإصابة سائق فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بينما أصيب سائق بإصابات متفرقة بالجسم وذلك على إثر قوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج التعليمى وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفى ومصاب تم نقلهما للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، عقب انتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ومتوفـي ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز أخميم، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محددة نقل " قيادة المدعو جمال م ف ع ا 30 سنة سائق ويقيم بناحية الديابات دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة المدعو أحمد ص ع ح 29 سنة عامل ويقيم بناحية السلاموني دائرة المركز من مستقلي السيارة، وإصابة قائد السيارة "كدمات متفرقة بالجسم" تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سوهاج التعليمي.

وبسؤال كل من شقيق المتوفي محمود ص ع ح 40 سنة حاصل علي الثانوية الأزهرية ويقيم بذات الناحية، والد المصاب محمود ف ع ه 56 سنة سائق بديوان عام المحافظة ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.