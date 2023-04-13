مصرع شخص وإصابة 7 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين فى إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى المار على نطاق محافظة المنيا ، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا وتحديدا بالقرب من مركز ملوي.

وبإنتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.