إصابة 5 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بمراكز محافظة المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا وقوع حوادث تصادم بين سيارات ودراجات بخارية بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 4752 ن ا د، ملاكي، بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الدائري أمام قرية طمبدي في مركز مغاغة، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: ياسر عيسي 21 عاما، نجار مسلح، إبراهيم ثابت 42 عاما، تاجر، وتم نقلهما للمستشفى المركزي للعلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام سيارة فرت هاربة بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية بطريق قرية كوم اللوفي في مركز سمالوط، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كلا من: حنا حلمي 45 عاما، حماده سامي 32 عاما، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام سيارة ربع نقل بدراجة بخارية بسبب السرعة، بطريق السبعين أمام عصارة القصب في مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة فيصل علي 45 عاما، مقيم بقرية إتليدم، وتم نقله إلى المستشفي التخصصي.

وفي وقت سابق، تلقى مأمور مركز شرطة ملوي بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من كمين البرشا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمود.ش، 47 عاما، وتم نقله إلي المستشفي التخصصي للعلاج.