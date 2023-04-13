محافظ جنوب سيناء يصدق على قرارات 84 حالة تصالح على مخالفات البناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، على 11 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة نويبع "نموذج 10" وذلك خلال عرض عادل مبروك نائب رئيس مدينة نويبع، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.

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وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة نويبع 84 حالة تصالح .

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها

كما شدد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء علي ضرورة سداد مديونيات استهلاك الكهرباء لدى الفنادق بشرم الشيخ وسداد مستحقات الدولة، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ومديري الفنادق بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء احمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الادارية بجنوب سيناء، و واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، ومدير شركة كهرباء جنوب سيناء، ومدير شركة جلوبال لتوزيع الكهرباء بمنطقة نبق .

وأشار المحافظ خلال الاجتماع الي دعوة المهندس سامى عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وعقد لقاء مع مالكي الفنادق لمناقشة سبل تسهيل الإجراءات نحو سداد تلك المديونيات وضمان حقوق الدولة