محافظة جنوب سيناء تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة أنهت جميع الاستعداد الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا مع جميع مديرى المديريات والإدارات الخدمية لوضع اللمسات النهائية لاستقبال عيد الفطر

وأنهت المحافظة استعداداتها الاستقبال عيد الفطر المبارك وفصل الصيف فى جميع مدن شرم الشيخ ورأس سدر ودهب استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك والصيف بإحياء عدد من الحفلات الفنية بمنتجعات المدينة لتنشيط السياحة أهمها حفلات عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى إقامة عدد من الفنانين لحفلات غنائية بقرى وتجمعات السياحة

وهنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مواطني جنوب سيناء بقرب حلول عيد الفطر المبارك

كما استعرض فودة أهم الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطن بجنوب سيناء خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وأهمها توفير عبوات مواد غذائية مجانية لآلاف المواطنين والعاملين والفئات الأكثر احتياجاً للدعم مثل الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وكذا الدعم النقدى لبعض الأسر التي فقدت عائلها إضافة إلى توفير آلاف الأطنان من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار رمزيةبالتنسيق مع القوات المسلحة ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية حيث تحملت المحافظة نسبة (25%) من أسعار تلك السلع لتحقيق طفرة سعرية غير مسبوقة

وأكد المحافظ على دفع دوريات ولجان متخصصة للمرور على الشواطئ العامة والمتنزهات وعلى المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للحفاظ على صحة مواطنى وأهالى المحافظة والعاملين بها والزوار بمختلف مدن المحافظة

وأكد فودة على إيقاف إجازات رؤساء المدن بالمحافظة ومديري مديريات الخدمات بها واستمرار العمل والمتابعة والمرور الدوري الدائم لمنع أية تجمعات

كما شدد على التأكيد على توفر كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك واستقرار الأسعار للمواد الغذائية واللحوم والأسماك وتأكيد جودتها وصلاحيتها

ورفع أى اشغالات أو مخالفات والقضاء على أى ظواهر سلبية فى الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمى، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية .

كما شدد المحافظ على رفع درجات الاستعداد للمديريات والأجهزة المعنية خاصة مديرية الصحة والمستشفيات ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والطب البيطرى وباقى المديريات ذات الصلة مع تحديد مهام دقيقة لكل منها الالتزام بتنفيذها حرصاً على مواطنى جنوب سيناء وزائريها

وأضاف المحافظ فى تصريحات أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بكل مدينة للتواصل على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات الرئيسية للوقوف على مجريات الأمور والتأكد من استعداد كل مدينة لاستقبال الزوار والسائحين خلال فترة عيد الفطر المبارك

فى راس سدر قال للواء على حمادة رئيس مدينة رأس سدر أن المدينة أنهت جميع الاستعدادات للشواط العامة وشارع 306 والحدائق لاستقبال مواطنى المدينة.

وأوضح رئيس المدينة أنه جار رفع كفاءة الحدائق العامة والمنتزهات، عن طريق تركيب شبكة ري بها كاملة، وزراعتها بالأشجار والزهور المبهجة، وإعداد أماكن لجلوس الزائرين، وأماكن لتقديم الخدمات بها، بالجهود الذاتية، بالتعاون بين مجلس المدينة والمواطنين.

وفى مدينة طور سيناء العاصمة أكد المحاسب مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء أنه تم تجهيز المدينة الاستقبال عيد الفطر المبارك بالعديد فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان للمواطنين منهاو فتح الشاطئ العام والكورنيش وشارع مصر 306 بخلاف مقصد العائلة وتم دهانات شارع المنشية وتشجير شارع الكورنيش





