عوامل تزيد خطر الإصابة بالنقرس

كتبت نهير عبد النبى

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل المرتبط بارتفاع مستويات حمض اليوريك فى الدم، ويمكن أن يؤدى ارتفاع مستويات حمض اليوريك فى الدم إلى تكوين بلورات، ما قد يؤدى إلى ألم أو تورم أو تصلب المفاصل.

وبالنسبة لبعض الناس يبدو النقرس وكأنه تورم مفاجئ فى قاعدة إصبع القدم الكبير.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فى حين أن إصبع القدم الكبير هو المكان الأكثر شيوعًا لحدوث نوبة النقرس، يمكن أن يؤثر النقرس أيضًا على المفاصل المحيطة فى القدم والكاحل والركبة.

وعادةً ما يعانى الأشخاص المصابون بالنقرس من نوبات من الأعراض تليها فترات بدون أعراض، وتستمر الهجمات عادة من 3 إلى 10 أيام، ويمضى بعض الناس شهورًا أو حتى سنوات دون أن يصابوا بنوبة نقرس بعد الإصابة به، وفي الأشخاص الآخرين قد تصبح النوبات أكثر تواترًا بمرور الوقت.

ومن أعراض النقرس

- ألم مفاجئ فى مفصل واحد أو عدة مفاصل (غالبًا فى إصبع القدم الكبير أو الركبة أو الكاحل) الذى قد يستمر لبضعة أيام

- فى بعض الأحيان تظهر نوبة التهاب المفاصل النقرسى الحاد بشكل مفاجئ فى الليل، قد يكون ألم مفصل إصبع القدم الكبير شديدًا لدرجة أن وزن ملاءات الأسرة يسبب عدم الراحة.

- المفاصل التى تظهر منتفخة وملتهبة، مع جلد أرجوانى محمر قد يشعر بالدفء

- ألم يميل إلى أن يكون شعورًا مستمرًا بألم خفيف أو وجع فى المفاصل

- رواسب بيضاء صلبة أو كتل من بلورات حمض اليوريك تحت الجلد ، تسمى tophi ، توجد في المرفقين أو الأذنين أو الأصابع.

ويزداد خطر إصابتك بالنقرس عندما يكون نظامك الغذائى مرتفعًا بمركبات طبيعية تسمى البيورينات، وعندما تتحلل البيورينات في الجسم فإنها تسبب تكوين حمض البوليك، وتوجد البيورينات في بعض الأطعمة الغنية بالبروتين وبعض المشروبات، وكان يعتقد أن النقرس كان سببه نمط الحياة والنظام الغذائي فقط ، لكن وجد بحث جديد أن هذا ليس صحيحًا بدلاً من ذلك ، يعتقد أن النقرس له ارتباط وراثي ومع ذلك ، يلعب النظام الغذائي دورًا في المرض.

تشمل عوامل الخطر الأخرى لمرض النقرس ما يلي:

- زيادة الوزن

- تناول كميات كبيرة من الكحول بانتظام

- تاريخ عائلي للإصابة بالنقرس

- ضغط دم مرتفع

- قصور الغدة الدرقية ( خمول الغدة الدرقية )

- فشل كلوي مزمن

- توقف التنفس أثناء النوم

- داء السكري من النوع 2

- الحالات الصحية التي تسبب الدوران السريع للخلايا (بما في ذلك بعض أنواع السرطان والصدفية وفقر الدم الانحلالي )