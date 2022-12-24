حمض اليوريك فى الشتاء.. 10 أطعمة تساعد في تقليل آلام المفاصل

كتبت إيناس البنا

عادةً ما يُطلق على حمض اليوريك اسم نفايات الجسم، والتي تتكون أثناء عملية تكسير مادة كيميائية تُعرف باسم البيورين، البيورين الكيميائي مادة طبيعية توجد في مختلف المواد الغذائية التي نستهلكها بشكل يومي، عادة ما يتم طرد حمض اليوريك الذي ينتج عندما يقوم الجسم بعملية التمثيل الغذائي لهذا البيورين من الجسم عن طريق البول.

العضو الذي يقوم بهذه الوظيفة هو الكلى، ومع ذلك، عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، يمكن أن يعيق هذا النشاط ، مما يؤدي إلى حالة يبقى فيها حمض البوليك في الجسم، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات حمض البوليك داخل الجسم إلى حدوث حالة صحية تُعرف باسم النقرس.

أعراض النقرس



وفقا لموقع " thehealthsite" تأتي الحالة مع مجموعة من العلامات والأعراض التي يمكن للشخص أن يكتشفها بسهولة، تتضمن بعض هذه الأعراض ما يلي:

آلام المفاصل الشديدة

احمرار في مناطق المفاصل

انتفاخ غير مبرر بالقرب من المفاصل

الرقة في مناطق المفاصل

دفء أو شعور مثل المفاصل تشتعل

عدم الارتياح أثناء المشي

يمكن أن يزداد الألم سوءًا أثناء الليل، وبالتالي فإن العناية الجيدة بمفاصلك مهمة جدًا، من أول الأشياء التي يقترحها الخبراء هو تغيير نظامك الغذائي ، والشيء التالي هو اتباع روتين تمرين جيد.

يعتبر روتين التمرين الذي يتكون من تمارين معتدلة أمرًا رائعًا للمفاصل ، كما أن المشي السريع مهم للحفاظ على المفاصل سعيدة وصحية، بصرف النظر عن التمرين ، فإن ما تأكله مهم أيضًا، يمكن أن تساعد إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي في منع آلام المفاصل.

أطعمة لتقليل آلام المفاصل

أضف هذه الأطعمة العشرة إلى نظامك الغذائي خلال فصل الشتاء لمساعدة مفاصلك على البقاء بصحة جيدة والحفاظ عليها في مأمن من آلام الشتاء.