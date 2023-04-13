"صحة أسيوط" تحيل 10 أطباء و6 ممرضين وإداريين بمستشفى القوصية للتحقيق

أسيوط – هيثم البدرى

فاجأت حملة مكبرة برئاسة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة مستشفى القوصية المركزى بمشاركة 16 مدير إدارة فنية وإدارية، وأحالت 10 أطباء و3 تمريض و3 إداريين للتحقيق، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على المنشآت الصحية والعمل على توفير خدمة طبية مميزة لكافة المرضى والمترددين على المنشآت الصحية.

ضمت الحملة المفاجئة جميع مديرى الادارات الفنية وبعض ممثلى الإدارات الإدارية بديوان مديرية الصحة والسكان حيث ترأس الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، حملة مكبرة من الرقابة الداخلية والتفتيش الفنى ومكافحة العدوى والمكتب الفنى والمعامل والكلى والعلاج الطبيعى والمتابعة وطب الأسنان والجودة والمستلزمات والتموين الطبى والتفتيش المالى والإدارى والصحه المهنيه والصيانة والصيدلة والأمصال والطعوم والتمريض والتغذية للمرور على مستشفى القوصية المركزى، لمتابعة إنتظام سير العمل، وتقييم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ومتابعة تلافى السلبيات التى رصدتها لجنة الرقابة الداخلية بالمديرية الاسبوع الماضى.

بدأ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة جولته بمستشفى القوصية المركزى بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والعناية المركزة والعيادات الخارجية وأقسام الأشعة والكلى الصناعى والمعامل والمبتسرين والأطفال والأقسام الداخلية بالمستشفى، وخلال جولته ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى تطوير الخدمة الطبية المقدمة ببعض الاقسام الدخلية بالمستشفى.

ووجه وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجى ومدير إدارة المستشفيات بعمل دراسة شاملة لذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى، والعرض على وكيل الوزارة، كما قام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بها، وإرتداءهم للواقيات الشخصية، والإطمئنان على جميع المرضى وعمل لقاء مفتوح للمناقشة مع المرضى ومرافقيهم للاستماع لمقترحاتهم وشكواهم ومتطلباتهم.. كما قامت اللجان بالاطلاع على السجلات الخاصة بالحضور والانصراف والمخازن والصيدليات والصناديق.

وعقب الانتهاء من المرور على كافة الاقسام تم عقد اجتماع برئاسة وكيل الوزارة واعضاء الفريق الاشرافى الخاص بالمديرية ورؤساء الاقسام المختلفة ومدير المستشفى وممثلين من التمريض والفنيين والاداريين لبحث كافة الشكاوى والمتطلبات وأوجه القصور وكافة الملاحظات التى أعدها فريق المرور للعمل على تلاشى السلبيات ووضع حلول عاجلة للمشكلات التى قد تؤرق سير العمل وتقديم خدمه صحية متميزة.

ووجه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة رسالة لكافة الأطباء أى طبيب مكلف بنوبتجيه فى المستشفى وغير متواجد وثبت تواجدة بعيادته الخاصه سيتم إغلاقها وتشميعها فورا، حياة المواطنين لا يمكن التهاون أو الاستهتار بها.

وخلال جولته أصدر وكيل وزارة الصحة بأسيوط تعليماته لإدارة المستشفى بتشغيل جهاز الأشعة المقطعية على مدار الـ 24ساعة كما تم تجهيز غرفة معمل خاص بالاستقبال والعيادات الخارجيه بالمستشفى موجه مدير إدارة المعامل بالمديرية بتجهيز المعمل وتشغيلة خلال 72 ساعة وإفادته بالتشغيل.

كما وجه وكيل الوزارة خلال جولته مدير إدارة الصيانة بعمل تقرير شامل باى أجهزة طبية وغير طبية معطلة وأسباب العطل ومخاطبة الشركات الخاصه بالصيانة لصيانة الأجهزة المعطلة وإعادة تشغيلها ودخولها الخدمة أو اعداد تقرير فنى لإتمام إجراءات التكهين فى حال تعذر الإصلاح نهائى.

بدأت الجولة أعمالها تمام الساعه العاشرة صباحاً وانتهت الساعة الثالثة عصرا وذلك فى إطار المشاركة من اجل توفير رعاية وخدمة صحية متميزة لكل مواطن ومريض وتلاشى أى سلبيات وتوفير كافة الامكانيات التى تساعد فى تقديم خدمة صحية على اعلى مستوى.

وأسفرت الحملة عن إحالة عدد للتحقيقات العاجلة بديوان المديرية شملت 10 أطباء غياب بدون إذن مسبق وترك لمقر العمل و3 تمريض غياب بدون إذن مسبق وترك مقر العمل و3 إداريين غياب بدون إذن مسبق.