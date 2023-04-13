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"شكرى" يشارك باجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق غدا

الخميس، 13 أبريل 2023 09:09 م
"شكرى" يشارك باجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق غدا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الجمعة، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، والمقرر عقده في جدة، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة، حرصاً على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة فى مواجهة التحديات.

 

 


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