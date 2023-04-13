اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 10:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

شئون الحرمين تزود مصليات الاعتكاف بـ5 آلاف نسخة من المصحف الشريف

الخميس، 13 أبريل 2023 09:26 ص
شئون الحرمين تزود مصليات الاعتكاف بـ5 آلاف نسخة من المصحف الشريف المسجد الحرام ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هيأت الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب برئاسة شئون الحرمين، خزائن المصاحف فى المصليات المخصصة للاعتكاف وتزوديها بنسخ جديدة من المصحف الشريف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى في خدمة القرآن الكريم والعناية به.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب نبيل بن عبده شريفي، أن الإدارة قامت بإضافة (100) من الدواليب النحاسية تستوعب (5000) من المصاحف مختلفة الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدى المسجد الحرام.

 


شئون الحرمين

الإدارة العامة لشئون المصاحف

السعوديه

المسجد الحرام والمسجد النبوى

المصحف الشريف



الموضوعات المتعلقة

"شئون الحرمين" تفعل خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار بالمسجد الحرام

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:33 م

"شؤون الحرمين" تطلق مبادرة "تطوع بخبرتك" لخدمة ضيوف الرحمن

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:20 ص

"شئون الحرمين": 124 درسا دينيا استفاد منها 22 ألفا خلال النصف الأول من رمضان

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 04:30 م

رئاسة شئون الحرمين تسخر خدماتها لخدمة المعتمرين

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:24 ص

"شؤون الحرمين" تقدم خدمات متنوعة محترفة للمعتمرين منذ بداية رمضان

الأربعاء، 12 أبريل 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة