وكشف السويهري، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، عن استفادة ما يزيد عن (1.674.261) معتمرًا من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية و3.150.158 مستفيدًا من الخدمات التطوعية و148,400 مستفيد من الكتيبات والمطويات التي تخدم القاصدين خلال الشهر الفضيل، كما استفاد 76.008 قاصدين من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المواقع المجهزة بخدمات تناسب احتياجاتهم، بجانب (112.666) مستفيدًا من المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام و100.364 مستفيدًا خدمات التطويف و1.722.700 مستفيد من خدمات التوعية الرقمية و3.406.425 مستفيدًا من خدمات التوعية الميدانية.

وأضاف وكيل الرئيس العام للقياس والجودة أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وزعت في 20 من رمضان ما يزيد عن 1.045.104 عبوات ماء زمزم و29.066 سوارًا بمعصم اليد للزائر الصغير، كما استهلكت 1.460.160 لترًا من مطهرات ومعقمات الأسطح والسجاد ومعقمات الأيدي، واستهلكت روبوتات الذكاء الاصطناعي والبايوكير ما يزيد عن 204160 لترا من المعقمات.