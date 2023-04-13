"حياة كريمة" تهدى "أم نور" بقرية منهرى بالمنيا هدايا ومعدات لدعم مشروعها.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، توزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المقدمة من مؤسسة "حياة كريمة" بمركز أبو قرقاص تحت إشراف أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور أشرف نادي الطحاوي منسق حياة كريمة عن مركز أبوقرقاص، التى تم تقديمها لـ"أم نور"، والتى تعمل فى صناعة الخشب منذ سنوات طويلة.

وأكد رئيس المركز، أن إنجازات كثيرة حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لسكان القرى والأكثر احتياجا، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وترميم المنازل المتهالكة وتوصيل المياه النظيفة والغاز الطبيعي للمنازل، وبجانب تلك الخدمات التي غيرت حياة الكثير من سكان القرى، اهتمت المبادرة بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر للحد من البطالة بين الشباب وتوفير مصادر للرزق ثابتة، ولقى ذلك استحسان الكثير من الشباب التي تغيرت حياتهم إلى الأفضل بفضل المبادرة .

وأكد رئيس المركز، أن المبادرة أدخلت السعادة على عدد كبير من المواطنين الذين فقدوا فرص عملهم لأن المشروعات الصغيرة التى توفرها "حياة كريمة" ستساعدهم فى الحفاظ على أوضاعهم الاجتماعية.