اليوم السابع
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حياة كريمة ترسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال الأيتام بالإسماعيلية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:34 م
حياة كريمة ترسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال الأيتام بالإسماعيلية حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية حفلا ترفيهيا وإفطارا رمضانيا جماعيا، وتوزيع هدايا وعرض مسرحى للأطفال الأيتام داخل أحد الأندية المطلة على بحيرة التمساح وذلك ضمن الاحتفال بيوم اليتيم.
 
وجاءت الفاعلية بحضور العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية ومحمد جمال المنسق العام للمحافظة وصلاح داود منسق مركز القصاصين والدكتور احمد علي منسق مركز ابوصوير والدكتور عصام يوسف منسق مركز القنطرة شرق والمستشار ممدوح سالم منسق القنطرة غرب وسامح عثمان منسق مدينة التل الكبير ومحمد فراج منسق مركز الاسماعيلية وحضور 150 طفل بجانب المتطوعين.
 
وقد أكد العميد احمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالاسماعيلية أن المؤسسة حريصة على الاحتفال بيوم اليتيم ومشاركة الاطفال في عيدهم من خلال تناول الإفطار الجماعي معهم ورسم البسمة والبهجة على وجوهم وسط أجواء رمضانية.
 
وحرص المتطوعون بالمؤسسة على مشاركة الاطفال الأيتام فرحتهم من خلال تنظيم عدة فقرات ثقافية وفنية وتوزيع الهدايا من لعب اطفال بجانب الإفطار الجماعي.
 
وأعرب المتطوعون عن سعادتهم وحرصهم على المشاركة في مثل تلك الفاعليات والتواجد وسط الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، فيما عبر الأطفال عن سعادتهم باهتمام المؤسسة بهم فى عيدهم.
 
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (1)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (1)

حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (2)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (2)

حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (3)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (3)

حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (4)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (4)

حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (5)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (5)

حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (6)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (6)

حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (7)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (7)

حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (8)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (8)

حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (9)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (9)

حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (10)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (10)

حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (11)
حفل إفطار الأطفال الأيتام بالإسماعيلية (11)

 


الاسماعيلية

حياة كريمة

الأطفال الأيتام

بحيرة التمساح

محافظة الاسماعيلية



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