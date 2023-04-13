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"ثقافة أسوان" ينظم أمسية ثقافية بالمكتبة العامة بحى السلام بالعلاقى.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 03:57 م
"ثقافة أسوان" ينظم أمسية ثقافية بالمكتبة العامة بحى السلام بالعلاقى.. صور جانب من الأمسية الثقافية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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نظم فرع ثقافة أسوان، أمسية ثقافية بالمكتبة العامة بحى السلام بالعلاقى جنوب شرق مدينة أسوان، لإحياء الليالى الرمضانية الهادفة لإضفاء الأجواء الترفيهية والفكر التنويرى الإيجابى، مع خلق متنفس حيوى للمواطنين طوال شهر رمضان المعظم.
 
شهدت الفعاليات مشاركة من أدباء نادى الأدب ، وفرقة الإنشاد الدينى، بحضور نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان والتى أشارت إلى أن الأمسية الثقافية أدارها الشاعر محمود محمد على، مقدمة شكرها لمديرة المكتبة عليه طلحة لما تم بذله من جهود عظيمة ومتميزة لإحياء دور الثقافة فى هذا المجتمع السكنى الجديد بحى السلام.
 
كما تضمنت الفعاليات تقديم فقرات واسكتشات مسرحية وألعاب ، بجانب تنظيم فوازير للأطفال ، بجانب تنظيم فقرات لإلقاء القصائد الشعرية الدينية والوطنية ، فضلاً عن فقرات متنوعة للتواشيح والأناشيد الدينية.
 
جانب من الأمسية الثقافية لمتضررى السيول بأسوان (4)
جانب من الأمسية الثقافية
 

جانب من الأمسية الثقافية لمتضررى السيول بأسوان (5)
جانب من الأمسية الثقافية
 

 

جانب من الأمسية الثقافية لمتضررى السيول بأسوان (3)
 

 

جانب من الأمسية الثقافية لمتضررى السيول بأسوان (2)
 

 

جانب من الأمسية الثقافية لمتضررى السيول بأسوان (1)
 

فرع ثقافة اسوان

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