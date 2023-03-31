"ثقافة أسوان" يواصل فعاليات ليالى رمضان الثقافية وسط تجاوب الجمهور.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

يواصل فرع ثقافة أسوان ، اليوم، الجمعة، فعاليات اليوم الثانى من ليالى رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون والمواقع الثقافية بأسوان، والتى تقام برعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان.

وانطلقت الفعاليات أمس، بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان، بحضور نجوى أحمد مدير عام ثقافة أسوان، وبدأت "بمقهى العقاد الثقافى" وعقد أمسية شعرية شارك فيها الشاعر محمد المصرى بقصيدة "على الشباك، خربشات"، و "قولت لها، يانسمة اسوان" للشاعر محمود محمد على، وعن "العودة إلى الجذور" تحدث الكاتب أحمد أبو خنيجر روائي وقاص وكاتب مسرحي من أبناء محافظة أسوان، إلى جانب ورشة حكى للباحثة منى صبرى باطلس للمأثورات عن "عادات رمضان"، وورشة فنية للأطفال "فانوس رمضان" للمدربة فاطمة علوانى، وورش حرف بيئية للمرأة "جلود" للمدربة شرين حسين، و "خيامية" للمدربة مروة الأمين، معرض كتاب لإصدارات الهيئة.