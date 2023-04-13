اليوم السابع
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الخميس، 13 أبريل 2023 01:38 م
أكرم القصاص
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تونس: انتشال 25 جثة لمهاجرين بسواحل صفاقس بعد تعرض مركبهم للغرق

الخميس، 13 أبريل 2023 12:10 م
تونس: انتشال 25 جثة لمهاجرين بسواحل صفاقس بعد تعرض مركبهم للغرق غرق قارب ـ أرشيفية
تونس (أ ش أ)

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تمكنت وحدات المنطقة البحرية بصفاقس من إنقاذ 72 إفريقيا من جنوب الصحراء وانتشال 25 جثة بسواحل الدولة بعد تعرض مركبهم للغرق، من بينهم ست إناث

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى فى تونس في بيان اليوم الخميس، أن وحدات المنطقة البحرية بسوسة تمكنت من نجدة وإنقاذ 41 تونسيا من بينهم 5 إناث و 9 أطفال .

وأشار إلى أن وحدات المنطقة البحرية بالمنستير تمكنت من ضبط 6 تونسيين وحجز مركبي صيد محملة بكمية من المواد الغذائية والمحروقات وحجز مبلغ مالي من العملة الصعبة .
 

 


تونس

صفاقس

غرق مركب

غرق مركب مهاجرين

المنطقة البحرية بصفاقس

افريقيا



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