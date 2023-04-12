وأشار المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان، إلى أن وحدات الحرس البحرى بالساحل "بنابل، والمنستير" تمكنت من إحباط عمليتى اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 43 مجتازا تونسيا.

وأوضحت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات "سوسة وصفاقس" من ضبط 14 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.