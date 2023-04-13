وكالات الأنباء

أعلنت النرويج 15 مسئولا بالسفارة الروسية فى العاصمة أوسلو "أشخاصا غير مرغوب فيهم"

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هيويتفيلب حسبما نقلت "روسيا اليوم" "تم إعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها لأنهم قاموا بأعمال لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسى".

وجاء فى بيان وزارة الخارجية النرويجية على موقعها الرسمى "قررت الحكومة إعلان 15 ضابط استخبارات كانوا يعملون كدبلوماسيين في النرويج، شخصيات غير مرغوب فيها.. ويجب على الضباط مغادرة الأراضى النرويجية قريبا".

من جانبها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن الجانب الروسي سيرد على القرار النرويجي.

وقالت فى حديث لوكالة "نوفوستي": "كما أعلن الجانب الروسي سابقا فإن روسيا سترد على هذا القرار بشكل مناسب".