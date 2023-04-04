اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:18 م
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النرويج تفرض حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 03:36 م
النرويج تفرض حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا النرويج - أرشيفية
وكالات

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فرضت النرويج اليوم الثلاثاء، حزمة عقبات جديدة ضد روسيا، مشابهة لحزمة العقوبات العاشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو في الـ 25 من فبراير الماضي، مع بعض التعديلات الطفيفة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، أوضحت وزارة الخارجية النرويجية، في بيانها، أن "هذه العقوبات تعكس الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مع بعض التغييرات".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، صادق في الـ 25 من فبراير 2023، على حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا، تم بموجبها توسيع قيود الاستيراد والتصدير، والبنوك الروسية، والقيود الشخصية، والتي تقدر قيمتها بـ 11 مليار يورو.

في الوقت نفسه، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن صادرات دول الاتحاد إلى روسيا انخفضت بمقدار النصف تقريبا، مقارنة بالعام 2021، كما انخفضت الواردات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 60% تقريبا.

 

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عقوبات النرويج على روسيا

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