السجن المشدد 13 عاما لـ"صياد" لاتجاره فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بأسيوط

قضت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، برئاسة المستشار روميل شحاتة أمين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي نائب رئيس المحكمة، وضياء أحمد دهيس وأمانة سر عادل أبوالريش، بالسجن 13 سنة لصياد، والسابق اتهامه في 24 قضية، لاتجاره في المواد المخدرة وحيازته سلاح بدون ترخيص بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط.

وتعود وقائع القضية رقم 3622 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات إلى النقيب أحمد عبد المقصود معاون مباحث قسم ثان أسيوط تفيد قيام المتهم "محمود . ع . م" 41 عاما صياد والمسجل شقي خطر تحت رقم 1009 فئة ج والسابق اتهامه في 24 قضية ما بين حيازة أسلحة وسرقة وقتل ومخدرات، بالاتجار في المواد المخدرة عن طريق البيع بالجملة ونصف الجملة والقطاعي، وتخصصت تجارته في مادة الهيروين، والشابو المخدر مستغلا في ذلك طبيعة محل إقامته من زراعات كثيفة وطرق غير مؤهلة حول منزله.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم باستقطاب صغار السن والسيدات وتوريطهم معه عن طريق أعطائهم جرعات مختلفة من المواد المخدرة حتى مرحلة الإدمان، وقيامة باستغلال ذلك عن طريق استخدامهم في ترويج تجارته مقابل أعطائهم تلك الجرعات.

وكشفت التحريات عن ورود معلومات تفيد قدوم المتهم من مركز الفتح متجها إلى مسكنه بمنطقة الوليدية وبحوزته مواد مخدرة قام بشرائها لترويجها بناحية مسكنه "منشية الأزهر" مستقلا دراجة بخارية خلف أحد الأشخاص.

وبتقنين الإجراءات قاد النقيب أحمد عبدالمقصود قوة أمنية استهدفت محل تواجد المتهم وقامت بنشر عدة أكمنة بناحية منطقة الوليدية والتي أسفرت عن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري "طبنجة حلوان" بداخلها خزينة تحتوي على 7 طلقات نارية ، وعثر بحوزته على 3 قطع اسطوانية كبيرة الحجم لمادة الهيروين المخدر، وكذلك 2 خزينة خاصة بالسلاح الذي ضبط معه وبداخلهما طلقات نارية وسلاح أبيض وشريط لعقار مخدر، وبمواجهته بالمضبوطات اقر حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.