الداخلية العراقية تعتقل 4 عناصر إرهابية فى محافظة صلاح الدين

وذكرت الوزارة - في بيان وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استنادا لمعلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على 4 متهمين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين ينتمون إلى عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا أن المقبوض عليهم مطلوبون وفق المادة 4/إرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا.