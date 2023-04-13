وأضافت الوزارة -وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم، اليوم الخميس، أن صفقة الحبوب تواصل خدمة الصادرات التجارية من كييف؛ لصالح الدول الغربية، متابعة "لم يتم إحراز أي تقدم في حل خمس مشاكل أساسية وهي: فك تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي مع نظام سويفت، إضافة إلى استئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين، ورفع الحظر أيضًا على الوصول للموانئ، واستعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا "Togliatti-Odes؛ لذا فالحديث عن تمديد إضافي لمبادرة البحر الأسود غير مطروح".

وكان وزير الخارجية الروسي قد بحث مؤخرا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو صفقة الحبوب، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ الجزء الأول من الصفقة، والتي تذهب أغلبها إلى أوروبا.